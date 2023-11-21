الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين اثنين وإصابة 5 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 5 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها من الجيش الإسرائيلي إلى نحو 66 قتيلًا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر القوات الإسرائيلية الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

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