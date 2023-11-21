شي جينبينغ وماكرون اتفقا باتصال هاتفي على ضرورة تجنب تدهور الأوضاع بقطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الصينية، بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا باتصال هاتفي على ضرورة تجنب تدهور الأوضاع بقطاع غزة. وأكد كل من شي جينبينغ وماكرون مخاوفهما من ظهور أزمة إنسانية أكثر خطورة بسبب الحرب في غزة، حيث اتفقاند على أن حل الدولتين هو السبيل الأساسي لوقف دائرة الصراع.

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