مادورو: انتخاب ميلي رئيساً للأرجنتين "انتصار لليمين المتطرف النازي الجديد"

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن انتخاب الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي رئيساً للأرجنتين "انتصاراً لليمين المتطرّف النازي الجديد" في الدولة الأميركية اللاتينية.

وقال مادورو عبر التلفزيون الرسمي إنّ "اليمين المتطرّف النازي الجديد انتصر في الأرجنتين".

وأضاف "نقول للأرجنتينيين: لقد اخترتم، لكنّنا لن نبقى صامتين، لأنّ وصول يميني متطرّف مع مشروع استعماري يشكّل تهديداً عظيماً".

ورأى أنّ الرئيس الأرجنتيني المنتخب "يجثو أمام الإمبريالية الأميركية الشمالية".

كما اتّهم الرئيس الاشتراكي نظيره الأرجنتيني المقبل بالسعي إلى مواصلة "مشروع" الدكتاتوريات التي قامت في سبعينيات القرن الماضي في كلّ من الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي.

وذكر مادورو أنّ ميلي "يريد أن يفرض على القارّة المشروع النيوليبرالي المتطرّف، الذي وصفوه بالليبرالي، والذي فرض نفسه في سبعينيات القرن الماضي مع انقلابات كلّ من (أوغوستو) بينوشيه في تشيلي، و(خورخي) فيديلا في الأرجنتين، والانقلاب في الأوروغواي".

وأكد "أننا نحترم قرار الشعب الأرجنتيني وندعو ببساطة إلى التفكير في ظهور مراكز يمينية متطرّفة تسعى إلى فرض نفسها لإعادة استعمار أميركا اللاتينية مرة أخرى".