طبيب ترامب يكشف تفاصيل حالته الصحية

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر طبيب دونالد ترامب في مذكرة أن الرئيس الأميركي السابق يتمتع "بصحة ممتازة" وأنه "سيستمر في الاستمتاع بأسلوب حياة صحي نشط لسنوات عديدة".

وصدرت المذكرة، التي نشرها ترامب (77 عاما) على حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، أمس الاثنين.

وجاء في المذكرة التي وقعها بروس أرونوالد، وهو طبيب عظام من نيوجيرزي "لقد أنقص الرئيس ترامب وزنه من خلال اتباعه لنظام غذائي محسّن ومواصلة النشاط البدني اليومي، مع الحفاظ على جدول زمني صارم".

ولم تقدم المذكرة مزيدا من التفاصيل.

وأضاف أرونوالد "كانت الاختبارات البدنية التي أجريت له ضمن النطاق الطبيعي وكانت اختباراته المعرفية استثنائية".

ويتصدر ترامب سباق ترشيح الحزب الجمهوري بفارق كبير، وقال بايدن إنه يعتزم الترشح للفوز بفترة رئاسية جديدة.

وأشار ترامب إلى أنه كان يزن 98 كيلو جراما بينما بلغ طوله 1.9 متر في أغسطس عندما احتجز لفترة وجيزة في سجن في أتلانتا حيث وُجهت له تهم جنائية ضمن قضية جنائية متعددة. ودفع ترامب ببراءته في هذه القضية وفي ثلاث قضايا جنائية أخرى مرفوعة ضده.