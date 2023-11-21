شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رؤية المرشح الرئاسى حازم عمر لتطوير قطاع الصناعة ببرنامجه الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر، رؤيته فيما يخص 3 محاور اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ويستهدف المحور الاقتصادي، المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن بفعل الأزمات العالمية المتداخلة والممتدة التأثير " أزمة كوفيد-١٩ الأزمة الروسية- الأوكرانية"، التي أضرت بأغلب اقتصادات العالم، ويتطلب من أجل مواجهة هذه التحديات، زيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الصناعة، والزراعة، والتجارة، والطاقة).

فضلا عـن رفـع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة بهـدف تخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية، وذلك عبر إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف إصلاح الموازنة العامة للدولة، وضبط السياسات النقدية والمصرفية، وتفعيل منظومة الاقتصاد الرقمي، وزيادة تطبيقات الاقتصاد المصري الأزرق، وتطوير ريادة الأعمال في مصر.

وتتمثل مستهدفات البرنامج الانتخابي لتطوير القطاع الصناعي في:

-تصميم خريطة صناعية متكاملة لكل محافظة تتضمن الموقع وكافـة الإمكانيات والبنية التحتية المتوافرة التي تمنحها ميزة نسبية فـي القطاع الصناعي.

-وضع خطة متكاملة تستهدف الإحلال محل الواردات وزيادة الصادرات.

- تعظيم الاستفادة من المطور الصناعي من القطاع الخاص.

– حل مشكلة المصانع المتعثرة، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية.

- العمل على توطين الصنـاعة في بعـض المحافظات المؤهلة لذلك.

-الإسهام فى حل مشكلات المستثمرين الصناعيين، وزيادة العـائد على استثماراتهم.

- توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الصناعي.

- تحسين أحوال العاملين في القطاع الصناعي وزيادة دخولهم.