رئيس بلدية رميش ناشد الجيش و"اليونيفيل" تطبيق القرار 1701 وضرورة حماية المدنيين

ناشد رئيس بلدية رميش ميلاد العلم، في حديث لصجيفة "نداء الوطن"، قيادة الجيش اللبناني وقوّات الأمم المتحدة "اليونيفيل" تطبيق القرار الدولي 1701 وضرورة حماية المدنيين، داعيًا المعنيين إلى "عدم إعطاء العدوّ الإسرائيلي أي ذريعة لتوسيع رقعة استهدافاته وتوريط المنطقة في حرب".

وأعرب عن تخوّفه من أن "تتدهور الأمور أو أن يتكرّر استغلال المناطق القريبة من المنازل لقصف مواقع العدوّ، ما يؤدّي إلى انعكاسات سلبية وقاسية على الأهل الصامدين في البلدة، الذين رفضوا النزوح".

وسأل رئيس البلدية: "هل المطلوب تهجيرنا وإفراغ بلداتنا؟ إلى أين سنذهب؟ وهل من خطّة مدروسة ومحكومة لدى الدولة والجهات الرسمية لمواجهة ظروف خطيرة كهذه؟ ألا يحقّ لنا الإطمئنان إلى مصيرنا ووجودنا؟ ثمّ ما الجدوى من استعمال المناطق السكنية أو القريبة منها لإطلاق الصواريخ أو أي نشاط حربيّ؟".