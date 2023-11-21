دع الناس يموتون .. فضح الثقافة السامة لرئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك

الشارقة - اميمة ياسر - كشف تحقيق أجرته بريطانيا بشأن طريقة تعامل السلطات مع جائحة كوفيد-19، الاثنين، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك قال إن على الحكومة أن "تدع الناس يموتون" خلال الجائحة بدلاً من فرض إغلاق ثانٍ شامل.

وذكر باتريك فالانس، الذي كان يشغل منصب كبير المستشارين العلميين للحكومة خلال الجائحة في مذكراته، أن اجتماعاً عُقد في 25 أكتوبر 2020 ضم رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون وسوناك، الذي كان وزيراً للمالية حينها، وفق رويترز.

"افتقار تام للقيادة"

كما عُرضت المذكرات على التحقيق وأظهرت كيف أن دومينيك كامينجز، كبير مستشاري جونسون خلال الجائحة، نقل إلى فالانس ما قال إنه سمعه خلال الاجتماع.

ونقل فالانس عن كامينجز قوله في مذكراته: "يرى ريشي أنه لا بأس أن تدع الناس يموتون. كل هذا ينم عن افتقار تام للقيادة".

إلى ذلك أعلن متحدث باسم سوناك أن رئيس الوزراء سيحدد موقفه عندما يقدم أدلته للتحقيق "بدلاً من الرد على كل واحد على حدة".

لم تكن مستعدة

يشار إلى أن التحقيق ينظر في استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19 التي أغلقت قطاعات كبيرة من الاقتصاد، وقتلت أكثر من 220 ألف شخص في بريطانيا. ومن المقرر أن يستمر التحقيق حتى صيف 2026.

وقال مسؤولون حكوميون كبار إن الحكومة لم تكن مستعدة للتعامل مع الجائحة، وإن الثقافة "السامة"، حسب وصفهم، أعاقت الاستجابة للأزمة الصحية.