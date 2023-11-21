الضرب بيطلع رجالة .. أحمد العوضي يشعل السوشيال ميديا

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الجدل تسبب فيها الفنان المصري، أحمد العوضي، بعد تصريحاته عن تأييده ضرب الأطفال، باعتبار أن ذلك يساهم في خلق رجل حقيقي.

وخلال حلوله ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية، تحدث العوضي عن تأييده ضرب الأطفال، معتبرا أن ذلك يساهم في خلق الرجل، حيث علق قائلا "الضرب بيطلع رجالة".

وتابع العوضي- زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز- حديثه قائلا: "جو النوتي كورنر ده ميطلعش حاجة"، ليسخر بعدها مما يعرف باسم التربية الإيجابية، حيث علق عليها قائلا "التربية الإيجابية ده كلام كتب وإنشا".

ويبدو أن الفنان المصري كان على علم بأن تصريحاته ستتسبب في جدل كبير، حيث اختتمها بالتأكيد على كلامه مهما حدث قائلا "حتى لو الناس قالت عليا متخلف".

تلك التصريحات التي جاءت ضمن اللقاء التلفزيوني، تسببت في جدل كبير لدى الأوساط المعنية بالطفل في مصر، وهوجم بسببها الفنان أحمد العوضي.

وخرجت إعلامية مصرية تهاجم العوضي، مؤكدة أنه نجم ويحبه الجمهور، لذلك حينما يخرج ويذكر هذا الكلام، يتسبب في مسح كل الحديث الخاص بمنع العنف ضد الأطفال.

وشددت الإعلامية المصرية على ضرورة الهجوم على أي شخص يشجع على العنف ضد الأطفال، خاصة أن هناك خطاً لنجدة الطفل، يتولى تلقي الشكاوي ضد الأهالي التي تقوم بضرب أبنائها.

العوضي لم يعلق على ما جاء في اللقاء التلفزيوني، رغم حالة الجدل والانقسام التي ظهرت لدى متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقا على ما قاله.