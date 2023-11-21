انت الان تتابع خبر التربية توضح بشأن دعوات تعطيل الدوام في المدارس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن الوزارة لم توجه بتعطيل الدوام في المدارس خلال اليومين المقبلين، إلا أنها وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بتقدير الوضع العام لكل منطقة، وأن تكون صلاحية تعطيل الدوام في المدارس مناطقية بحسب وضع الطقس، إذ يتوقف ذلك على الموقف الخاص لكل منها وبحسب صلاحية مدير عام المديرية المعنية ومدير المدرسة.وأضاف أنه في حال كانت هناك عطلة مركزية لجميع المؤسسات الحكومية، يتم تعطيل الدوام بالمدارس عموما أسوة بباقي المؤسسات، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وذكر السيد أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لغرض اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة الخاصة بأعمدة الطاقة والمحولات وغيرها من الوصلات الكهربائية في المدارس والقريبة منها، لمتابعتها تحسبا لما قد تحدثه من ضرر على حياة الطلبة والتلاميذ، وهناك متابعة لهذا الجانب من قبل الإدارات المدرسية وتوجيه الطلبة بالابتعاد عنها وعدم ملامستها.

