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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الحادث وقع في متجر "وول مارت" بمدينة بيفركريك في مقاطعة جرين بالولاية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وماتزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب ودوافع الحادث.

وفي يوم الأحد الماضي، قتل شخصان في حادث إطلاق نار وقع بجانب متجر "وول مارت" في مدينة أنكوريج الواقعة بولاية ألاسكا الأمريكية.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث إطلاق نار متكررة، بدوافع مختلفة، وتعتبر قضية انتشار السلاح بين السكان من أكثر القضايا جدلا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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