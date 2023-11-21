انت الان تتابع خبر إيضاح مُفصّل لطقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق".

وأوضحت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة يتحسن تدريجياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".