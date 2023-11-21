انت الان تتابع خبر إعلان نتائج نقل أبناء أعضاء الهيأة التدريسية المقبولين مركزيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "النتائج تتضمن نقل (307) ضمن القناة العامة و(13) ضمن قناة ذوي الشهداء من الطلبة المقبولين خارج محافظة سكناهم إلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد في محافظة سكناهم على وفق ضوابط النقل الخاصة بالقناة".



وبهذا الصدد، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات بـ"بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".