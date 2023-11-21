نمو صادرات كوريا 2.2 % خلال أول 20 يوما من نوفمبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم نمو صادرات كوريا الجنوبية 2.2 في المائة سنويا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي لتبلغ 33.79 مليار دولار مقابل 33.07 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت ” يونهاب” إلى أن الصادرات سجلت في الشهر الماضي أول زيادة سنوية منذ 13 شهرا، عندما ارتفعت قيمتها بنسبة 5.1 في المائة سنويا إلى 55 مليار دولار بفضل زيادة مبيعات الرقائق في السوق العالمية.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الكورية الجنوبية تراجع قيمة الواردات خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 6.2 في المائة إلى 35.26 مليار دولار ليتراجع العجز التجاري إلى 1.14 مليار دولار.

وكان النمو في الصادرات مدفوعا بالمبيعات العالمية المتفائلة لأشباه الموصلات والمركبات، حيث زادت صادرات أشباه الموصلات وهي عنصر تصدير رئيسي بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 5.41 مليار دولار خلال أول 20 يوما من الشهر الجاري، في حين تشكل صادرات الرقائق 16 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.

كما ارتفعت صادرات السيارات 20.1 في المائة سنويا إلى 3.76 مليار دولار، وزادت صادرات المنتجات البترولية 0.4 في المائة إلى 3.05 مليار دولار وقفزت صادرات الأجهزة الإلكترونية 25.6 في المائة إلى 430 مليون دولار.

في الوقت نفسه تراجعت صادرات الصلب 9.5 في المائة سنويا إلى 2.23 مليار دولار، وتراجعت صادرات قطع غيار السيارات 3.6 في المائة إلى 1.14 مليار دولار.