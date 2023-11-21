العدوان على غزة.. عشرات القتلى والجرحى بغارات إسرائيلية جديدة على مدرسة ومنازل ومخيم للاجئين

سقط "عشرات الشهداء والجرحى"، منذ فجر الثلاثاء، في قصف إسرائيلي متواصل استهدف عدة مناطق مدنية شمال ووسط قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 46 يوما.



ووفق ما أورده "تلفزيون فلسطين" في نبأ عاجل، فإن "قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".



فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طائرات الاحتلال استهدفت مدرسة تأوي نازحين بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء.



كما استشهد العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في "مشروع بيت لاهيا" شمال قطاع غزة.



وانقطعت الاتصالات كليا فجر الثلاثاء عن مدينة غزة وشمالي القطاع إثر قصف إسرائيلي استهدف أبراج الاتصالات، حسب "وفا".



وفي بيان للداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قالت الوزارة إن هناك "20 شهيدا في استهداف الاحتلال منزلين بمخيم النصيرات" وسط قطاع غزة.



ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.



الأناضول

