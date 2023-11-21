أعلن المتحدث وزارة الصحة في غزة، في حديث لقناة "الجزيرة"، عن إجلاء نحو 120 شخصًا من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر، مشيرًا إلى أنّ "الاحتلال يصعّد ضد المستشفى الإندونيسي ويزور أدلة لإثبات ادعاءاته"، و"يضع من بداخل المستشفى الإندونيسي في دائرة الموت".
ولفت إلى أنّ "400 جريح و2000 نازح و200 طبيب وفني ما زالوا بالمستشفى الإندونيسي".
وكشف المتحدث أنّ "الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى الشفاء ودمر أجزاء منه"، مؤكدًا أنّ "مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة تمامًا"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في غزة أعلنت إجلاء نحو 120 شخصًا من المستشفى الإندونيسي وبقاء 2600 بين جريح ونازح وطبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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