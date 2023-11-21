الصحة في غزة أعلنت إجلاء نحو 120 شخصًا من المستشفى الإندونيسي وبقاء 2600 بين جريح ونازح وطبيب

أعلن المتحدث وزارة الصحة في غزة، في حديث لقناة "الجزيرة"، عن إجلاء نحو 120 شخصًا من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر، مشيرًا إلى أنّ "الاحتلال يصعّد ضد المستشفى الإندونيسي ويزور أدلة لإثبات ادعاءاته"، و"يضع من بداخل المستشفى الإندونيسي في دائرة الموت".

ولفت إلى أنّ "400 جريح و2000 نازح و200 طبيب وفني ما زالوا بالمستشفى الإندونيسي".

وكشف المتحدث أنّ "الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى الشفاء ودمر أجزاء منه"، مؤكدًا أنّ "مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة تمامًا"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.