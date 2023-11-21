خارجية الصين: أي ترتيب يتعلق بمستقبل ومصير فلسطين يجب أن يحصل على موافقة الشعب الفلسطيني

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنّ "أيّ ترتيب يتعلق بمستقبل ومصير فلسطين يجب أن يحصل على موافقة الشعب الفلسطيني"، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتستضيف الصين وزراء من دول عربية وإسلامية لمناقشة سبل الترويج لضرورة تهدئة الصراع الدائر حاليًا في غزة وحماية المدنيين والتوصل لتسوية عادلة للمسألة الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزراء الذين سيزورون البلاد هم من السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي.