أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنّ "أيّ ترتيب يتعلق بمستقبل ومصير فلسطين يجب أن يحصل على موافقة الشعب الفلسطيني"، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتستضيف الصين وزراء من دول عربية وإسلامية لمناقشة سبل الترويج لضرورة تهدئة الصراع الدائر حاليًا في غزة وحماية المدنيين والتوصل لتسوية عادلة للمسألة الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن الوزراء الذين سيزورون البلاد هم من السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين: أي ترتيب يتعلق بمستقبل ومصير فلسطين يجب أن يحصل على موافقة الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.