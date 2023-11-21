سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف تاندوم وعبوات العمل الفدائي

اعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الاسلامي" انه "استهدفنا 3 آليات عسكرية اسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف تاندوم وعبوات العمل الفدائي".

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