وزير الدفاع الألماني أكد من كييف استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أنّ بلاده ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وذلك بعيد وصوله إلى كييف الثلاثاء في زيارة لم يتمّ الإعلان عنها مسبقًا.

وبرلين، ثاني أكبر مورّد للمساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتّحدة، تسعى إلى طمأنة الأوكرانيين الذين يخشون منذ اندلعت الحرب الإسرائيلية على غزة قبل شهر ونصف الشهر أن ينصرف اهتمام حلفائهم الغربيين عنهم.

وتأتي زيارة الوزير الألماني بعد أن زادت وتيرة الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا وفي الوقت الذي تتوقّع فيه كييف أن يزيد الجيش الروسي من استهدافه لمنشآت الطاقة الأوكرانية خلال أشهر الشتاء المقبلة.

وهذه ثاني زيارة يقوم بها بيستوريوس إلى كييف منذ تولّيه منصبه في بداية العام.

وقال بيستوريوس بعدما وضع إكليلا من الزهر في ساحة ميدان بوسط كييف "أنا هنا مرة جديدة أولا للتعهد بتقديم مزيد من الدعم، لكن أيضا لأعرب عن تضامننا والرابط العميق الذي يجمعنا، وإعجابنا بالقتال الشجاع والمكلف الذي يتم خوضه هنا".

وكان بيستوريوس وصل على متن قطار إلى كييف حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني وكذلك مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتأتي زيارة الوزير الألماني غداة زيارة، لم يعلن عنها مسبقاً أيضاً، قام بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوكرانيا.