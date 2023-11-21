أُقيم احتفال في ثكنة الياس ابو سليمان في ابلح لمناسبة عيد الاستقال، برعاية قائد الجيش ممثلًا بقائد منطقة البقاع العسكرية العميد الركن روجيه لطوف وبحضور كبار ضباط منطقة البقاع، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في زحلة.
وبعد النشيد الوطني أقيمت مراسم رفع العلم وتحية الشهداء، ثم تلا العميد الركن لطوف أمر اليوم واختتم الاحتفال بعرض عسكري شاركت فيه مختلف الوحدات العسكرية في البقاع.
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