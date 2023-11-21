أهالي علما الشعب ناشدوا فياض العمل على إصلاح أعطال الكهرباء

ناشد أهالي بلدة علما الشعب الحدودية وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ضرورة الالتفات الى القرى الحدودية التي تعاني جراء القصف الإسرائيلي اليومي التي تتعرّض له المنطقة والايعاز إلى شركة الكهرباء لإصلاح الأعطال الناتجة عن القصف، حيث أنّ البلدة من دون كهرباء منذ أكثر من عشرة أيّام وكذلك الضهيرة ومروحين.

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