برلمانيون يرفضون قرض الخط الرابع لمترو القاهرة .. السكك الحديدية التهمت 80% من حجم الدين الخارجي منذ عهد الملك فاروق حتى عدلي منصور

الشارقة - اميمة ياسر - رفض برلمانيون اتفاقية قرض بين حكومة مصر العربية وحكومة اليابان ( وكالة اليابان للتعاون الدولى “جايكا”) لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى “الشريحة الثالثة” بقيمة الـ100 مليار ين ياباني .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر العربية وحكومة اليابان ( وكالة اليابان للتعاون الدولى “جايكا”) لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى “الشريحة الثالثة” الموقع فى القاهرة بتاريخ 20 ابريل 2023، وقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر وشركة تى إم إتش إنترناشينوال إل إل سى لتوريد عدد ” 1200 ” عربة سكة حديد طرازات مختفة والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.

من جانبه، قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب ان محاور التنمية تتطلب منا تضافر الجهود، والسؤال لدى الشعب “باقي كام نقترضه لإنهاء المشروعات التنموية و المدة المتبقية منها لحساب عوائد التنمية”.

وأشار إلى أن هناك أماكن تمت بها عمليات تنمية، ولم تظهر عوائدها حتى الآن، رغم أن تكلفة هذه الطرق على سبيل المثال مليارات الجنيهات.

وقال عضو مجلس النواب: “لم تعد مزحة بوجود هناك ناس عايشين في مصر وناس عايشين في إيجيبت، رغم إن الناس بتزعل من الكلام ده، لكن من حق اللى عايشين في مصر يقربوا من سكان إيجيبت، لأنهم بيسمعوا عن التنمية وأيديهم تلمسها”.

وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن الشعب المصري يحتاج أي يعلم نتائج هذه المشروعات، قائلا: ليس كافيا أن نرى قروض متتالية دون أن يكون هناك أي نتائج ملموسة.

80% من حجم الدين الخارجي لمصر

و اكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وامين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رفضه لتوسع الحكومة في الحصول علي القروض .

وقال النائب السكك الحديدية التهمت 80% من حجم الدين الخارجي لمصر منذ عهد الملك فاروق حتى عدلي منصور، وهو أمر غير معقول، متابعا: تلك المنظومة لا تحقق أرباح ولديها عجز سنوي، ولا نعرف متى سوف نستطيع سداد الدين، لذا أرفض القرض بشكل واضح.

من ناحيته،رد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل، على ماقاله النائب عبدالمنعم أمام خلال الجلسة العامة، من اتهام وزارة النقل بالتسبب في ارتفاع ديون مصر، بأنه لاصحة لما ردده حول أن الوزارة اقترضت 35 مليار دولار للقطار الكهربائي، قائلا خلال الجلسة العامة اليوم: هذا ليس صحيح، والرقم سوف يعلن عنه الوزير كامل الوزير.

معايير لها الأولوية

وأضاف عابد: التطوير الذي جرى في مصر ليس هينا، والمشروعات الكبرى التي احدثت نقلة حضارية كبرى امر لايمكن إنكارهه، وأن الدراسات الاجتماعية التي تجرى قبل المشروعات تراعي المواطن واحتياجاته قبل الدراسة الاقتصادية، وأن تلك الدراسات تؤكد أنه لو لم يكن هناك سكك حديدية لتوقفت الحياة في مصر، فهي معايير لها الأولوية قبل استهداف الربح.

واختتم عابد بمخاطبة النائب عبدالمنعم إمام: إذا استطعت أن تواجه المواطن بسعر التذكرة الحقيقي والتكلفة الفعلية لخدمات السكك الحقيقية، حينها فقط يمكن أن نتحدث عن الربح الخاص بالسكك الحديدية، فمصر التي قفزت مراكز ضخمة في تقليل حوادث الطرق وامتلكت شبكة مواصلات متكاملة، استطاعت أن تحقق التنمية المستدامة.