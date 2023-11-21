انت الان تتابع خبر عودة 127 نازحا من مخيمات الشمال الى صلاح الدين ونينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت جابرو، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "127 نازحاً من مخيمات السليمانية ودهوك، عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى وناحية يثرب التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي".



وأكدت الوزيرة، أن "فرق الوزارة الميدانية شملت العوائل العائدة بالسلع المعمرة والمساعدات الإغاثية تشجيعا على العودة الطوعية، فضلا عن توفير كافة التسهيلات لهم ومتطلبات العيش الكريم"، مشيرة إلى أن "كوادر الوزارة مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية".

