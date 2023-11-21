انت الان تتابع خبر لمدة 3 أيام.. البصرة تعلن الحداد على أرواح الضحايا التربويين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير مكتب المحافظ عماد عبد الخالق العيدانيّ في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محافظ البصرة أعلن الحداد العام في المحافظة على أرواح حادث السير الذي وقع على طريق سفوان - أم قصر وراح ضحيته عدد من معلمي وطلبة مدرسة الإبراهيميّ".



وتابع العيدانيّ: إن "الحداد العام يبدء من اليوم 21 تشرين الثاني 2023 ولمدة ثلاثة أيام".

