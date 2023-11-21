شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لماسك.. البيت الأبيض يدشن حسابًا لبايدن على "ثريدز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضم البيت الأبيض يوم الاثنين إلى منصة ثريدز للتواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا، والمنافسة لمنصة إكس التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وتأتي هذه الخطوة، التي يقول البيت الأبيض إنها كانت قيد التنفيذ منذ عدة أسابيع، بعد أيام فقط من انتقاده وآخرين لماسك لقيامه بتضخيم وتأييد منشور معاد للسامية.

ورفعت منصة إكس للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين دعوى قضائية على مجموعة ميديا ماترز المعنية بمراقبة وسائل الإعلام، اتهمتها فيها بالتشهير بالمنصة في تقرير ذكر أن إعلانات لعلامات تجارية كبرى ظهرت بجانب منشورات تروج للنازية.

حساب رسمي للرئيس بايدن

ودشن البيت الأبيض حسابه الرسمي على ثريدز، بالإضافة إلى حسابات رسمية لكل من الرئيس والسيدة الأولى ونائبة الرئيس وزوجها.

كما قال متحدث باسم حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن لشبكة سي.إن.إن، إن الرئيس ونائبته كامالا هاريس سيدشنان حسابين شخصيين على ثريدز أيضًا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض روبين باترسون، إن السبب في هذه الخطوة هو "أننا ملتزمون بالتواصل مع الناس أينما كانوا".

ويأتي ذلك أيضا في وقت تعلن فيه بعض الشخصيات العامة الشهيرة أنها ستحول حساباتها الشخصية بالكامل من منصة إكس إلى ثريدز، قائلة إن سلوك ماسك هو الدافع وراء هذه الخطوة.