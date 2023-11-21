إطلاق نار في متجر بولاية أوهايو الأميركية والشرطة تحقق

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت قناة دبليو.إتش.آي.أو التلفزيونية المحلية في ولاية أوهايو الأميركية ومتحدث باسم مستشفى أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار في متجر وول مارت بالولاية أمس الاثنين.

وقالت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو إنها استجابت لإطلاق النار، ولم يعد هناك أي تهديد للجمهور. وبيفركريك مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 46000 نسمة وتقع شرق دايتون مباشرة.

وقالت الشرطة على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنها طهرت المبنى بالكامل وأمنته "ولا يوجد تهديد نشط في الوقت الحالي"، من دون الكشف عن أي تفاصيل حول الضحايا المحتملين.

وقال شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن مطلق النار استخدم بندقية هجومية.