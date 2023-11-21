جوتيريش: لا يمكن ضمان السلام دون تنمية شاملة ومستدامة

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه لا يمكن ضمان السلام دون تنمية شاملة ومستدامة لا تترك أحدًا يتخلف عن الركب، داعيًا الدول إلى التخلي عن منطق المنافسة الصفرية وإعادة الالتزام بالتعاون والتمسك بالشجاعة لتقديم تنازلات من أجل تأمين السلام وتعزيز التنمية.

وأشار جوتيريش، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى أن تسعة من البلدان العشرة ذات أدنى مؤشرات للتنمية البشرية، شهدت صراعات أو أعمال عنف في السنوات العشر الماضية، وأن انعدام المساواة والحرية وانتشار الفساد والفوضى المناخية هي أيضًا عوامل تهيئ الظروف لانتشار الصراع وعدم الاستقرار.

وشدد الأمين العام على ضرورة العمل بإلحاح وطموح أكبر بكثير، لأن بناء السلام يأتي من خلال تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والقدرة على الصمود، خاصة مع خروج العالم عن المسار الصحيح لتحقيق 85 في المئة من أهـداف التنمية المستدامة.

وجدد الأمين العام دعوته إلى اتخاذ خطوات جريئة لإصلاح المؤسسات العالمية، بما في ذلك الهيكل المالي الدولي، لتكون أكثر تمثيلًا لواقع اليوم، وأكثر استجابة لاحتياجات الاقتصادات النامية.