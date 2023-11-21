كوريا الجنوبية: وصول حاملة طائرات أمريكية لقاعدة بحرية في مدينة بوسان بجنوب شرق البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت البحرية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء وصول حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" الأمريكية إلى قاعدة بحرية في مدينة (بوسان) بجنوب شرق البلاد، وذلك بعد ساعات من إخطار (بيونج يانج) اليابان بخطة لإطلاق صاروخ فضائي في الأيام القادمة.

وأوضحت البحرية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن السفينة التي تعمل بالطاقة النووية من مجموعة القوة الضاربة "كاريير سترايك 1 "، دخلت القاعدة البحرية في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سول، في استعراض للقوة العسكرية الأمريكية وسط تصاعد التوترات بشأن خطة كوريا الشمالية لإطلاق الصاروخ خلال الفترة بين غد الأربعاء والأول من ديسمبر المقبل.

وقال مدير مركز العمليات البحرية في الأسطول الكوري الجنوبي الأدميرال كيم جي هون "إن زيارة مجموعة القوة الضاربة رقم 1 الأمريكية تظهر الموقف الدفاعي المشترك القوي للتحالف بين بلاده والولايات المتحدة والتصميم الصارم للرد على التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية المتقدمة".

وستكون هذه هي المحاولة الثالثة لبيونج يانج هذا العام بعد عمليتي إطلاق فاشلتين لوضع قمر صناعي للتجسس العسكري في المدار في مايو وأغسطس الماضيين على التوالي، وستأتي المحاولة على الرغم من تحذير كوريا الجنوبية أمس/ الاثنين/ الداعي إلى وقف الاستعدادات للإطلاق.

وتعد حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون الأمريكية، التي زارت كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 2017، ثالث حاملة طائرات أمريكية تزور البلاد هذا العام، بعد وصول يو إس إس نيميتز في مارس الماضي ويو إس إس رونالد ريغان في أكتوبر.