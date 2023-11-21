شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأغلبية: نجدد التفويض للرئيس السيسى باتخاذ تدابير الحفاظ على أمن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تجديد التفويض للرئيس السيسى باتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال عرض طلب الإحاطة المقدم منه بشأن المجازر التى يرتكبها العدوان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى وعدم وضوح السياسات إزاء التهجير القسرى.

وأضاف القصبى منذ اللحظة الاولى لبدء العدوان الاسرائيلى على شعب فلسطين الأعزل خرج الرئيس السيسى وأعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية، وبعدها انتفض الشعب المصرى بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجه القيادة السياسية ومطالبا بعدم تفريغ القضية الفلسطنية من مضمونها.

وتابع قائلا:" عقد مجلس النواب جلسة طارئة، ورفعنا علم مصر مع علم الدولة الفلسطينية، وارتدت النائبات اللبس الاسود حزنا على الموقف الدولى الذى يكيل بمكيالين والما على الاطفال والشهداء، واجمع النواب على تفويض الرئيس باتخاذ كافة الاجرءات الكفيلة بحماية الأمن القومى"

وأضاف: " يتابع الشعب المصرى القضية من شاشات التليفزيون لحظة بلحظة ونشاهد تصعيد بارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطينى من قتل اطفال واعتداء على نساء ومستشفيات ونزوح من الشمال الى الجنوب فى مشهد مؤلم .. لدينا قلق ولدى الشعب المصرى قلق بشان هذا الامر، مضيفا: من حق الشعب المصرى ان يعلم بوضوح موقف الدولة المصرية ورؤيتها ضد المجازر التى يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطينى الاعزل، ورد الحكومة المصرية على مايثيره الاعلام الدولى والاسرائيلى من مغالطات".

وقال القصبى: نحن نتابع النزوح وتكدس الآلاف من الفلسطنيين أمام معبر رفح متسائلا:" ما موقف الحكومة المصرى وما هى السياسات والخطوات؟".

واختتم حديثه وسط تصفيق من النواب قائلا: " الشعب المصرى يساند الشعب الفلسطينى القوى الابى" مضيفا:" نواب الشعب المصرى بالكامل يرفضون التهجير ونزوح الشعب الفلسطينى الى سيناء"

وسط ترديد من النواب الله اكبر وتحيا مصر.

وأكد القصبى الرفض الكامل من نواب الشعب للتهجير قائلا: "لا يتخيل أحد أن نواب شعب مصر يقبلون بهذا الأمر، وإذا كنا فى الجلسة السابقة فوضنا الرئيس فنحن نجدد تفويضنا للرئيس باتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن القومى".