شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل: إسرائيل تقتل النساء والأطفال.. والتهجير القسرى مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الإسرئيليين يدعون أنهم شعب الله المختار وهم يقتلون النساء والأطفال، ونحن نؤكد أننا تحت قبة البرلمان سنظل نؤكد على مطلبنا بإقامة دولة فلسطينية مستقرة، ونرفض تماما العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

وقال خليل، أن الموقف المصرى قوى لدعم القضية الفلسطينية بالرغم من تجاهل العالم للمجازر التى نراها يوميا من قتل الأطفال والنساء فهناك أكثر من 5500 طفل قتلوا فى الأحداث الأخيرة و3500 امرأة وكذلك أكثر من 200 طبيب وممرض.

وتابع خليل: أين العالم المتحضر الذى يدعى احترام حقوق الإنسان؟!، مشيرا إلى أننا نرفض رفضا قاطعا التهجير القسرى للفلسطينيين، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أكدها مرارا وهو يمارس سياسة شريفة فى زمن عز فيه الشرف.