شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد خليل خير الله: نقف ظهر بلدنا لتعطيل المشروع الصهيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد خليل خير رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور فى مجلس النواب، وأحد مقدمي طلبات الإحاطة بشأن الإجراءات الحكومية لمنع ترحيل الفلسطينين من غزة فى كلمته اليوم بمجلس النواب، "ليس لها من دون الله كاشفة" هذا هو شأن الكيان الصهيوني المحتل في كل زمن، لم تجتمع قوي الشر في المشرق أو المغرب إلا خذلان لدعم الكيان الإسرائيلي".

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، "نحن فى ظهر بلدنا ومع القيادة السياسية في موقف التاريخي ..سنعطل المشروع الصهيوني"، وتابع "كارثة التهجير هي جريمة حرب متكاملة الأركان بل إعلان الخراب".

وطالب، رئيس الحكومة باتخاذ أعلي الخطوات والتدابير لمواجهة هذا الأمر.

وأشار إلي أن للشعب الفلسطيني حق المقاومة، معلنا دعم القيادة السياسية من قبل نواب الشعب والمصريين جميعا" موجها رسالة تحذير للكيان الصهيوني، "احذروا نفاذ الصبر لأن ..الشعب المصري جميعا يرفض أي تهجير ونحن في ظهر بلدنا".

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جلسة عامة لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب "عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان".