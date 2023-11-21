شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد أباظة للرئيس السيسى: الشعب والبرلمان معك.. لا للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة: "مصر تدافع عن القضية الفلسطينية، ومنذ يوم 7 أكتوبر وهناك مخططات ومؤامرات تحاك للدولة المصرية، ومصر تتتصدى لأي محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتقف وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن يوم 7 أكتوبر كسر مقولة أن جيش الاحتلال لا يقهر، متابعا: الجيش الإسرائيلي تم قهره فى ثواني، هذا الاحتلال الذي يقصف الشعب الأعزل، قتل أطفالنا وقتلوا النساء والشيوخ، وقتلوا الشعب الفلسطيني دون رحمة، قصفوا المستشفيات والمدارس".

وتابع أباظة: أؤكد على دعم القضية الفلسطينية بكل ما نملك، ونثق كل الثقة فى القيادة السياسية، الذي يقوم بموقف مشرق وقوى للتصدي لهذه المخططات، ويقوم بإرسال المساعدات لغزة، ونقول له الشعب المصرى أمامك وخلفك وكلنا أمامك مجلس نواب ومجلس الشيوخ، ومن يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه، ونحن متمسكون بالأرض المصرية وكل شبر فيها، لا للتهجير لا للتفريط".