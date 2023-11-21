شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد أباظة للرئيس السيسى: الشعب والبرلمان معك.. لا للتهجير والان مع تفاصيل الخبر
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة: "مصر تدافع عن القضية الفلسطينية، ومنذ يوم 7 أكتوبر وهناك مخططات ومؤامرات تحاك للدولة المصرية، ومصر تتتصدى لأي محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتقف وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أن يوم 7 أكتوبر كسر مقولة أن جيش الاحتلال لا يقهر، متابعا: الجيش الإسرائيلي تم قهره فى ثواني، هذا الاحتلال الذي يقصف الشعب الأعزل، قتل أطفالنا وقتلوا النساء والشيوخ، وقتلوا الشعب الفلسطيني دون رحمة، قصفوا المستشفيات والمدارس".
وتابع أباظة: أؤكد على دعم القضية الفلسطينية بكل ما نملك، ونثق كل الثقة فى القيادة السياسية، الذي يقوم بموقف مشرق وقوى للتصدي لهذه المخططات، ويقوم بإرسال المساعدات لغزة، ونقول له الشعب المصرى أمامك وخلفك وكلنا أمامك مجلس نواب ومجلس الشيوخ، ومن يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه، ونحن متمسكون بالأرض المصرية وكل شبر فيها، لا للتهجير لا للتفريط".
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