كشف تقرير نُشر في صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن وقوع عدة حوادث "إطلاق نار صديقة" بين جنود الجيش الاسرائيلي، خلال المعارك البرية في قطاع غزة، وقد أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواته.
وأكّدت الصحيفة أنه "منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة، وقعت عدة حوادث أطلقت فيها القوات الإسرائيلية النار على جنود آخرين في الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتل جنود نتيجة لذلك".
وذكرت الصحيفة أنّ "الجيش يدعي أنّ معظم حوادث النيران الصديقة هذه حدثت خلال قتال مشترك بين القوات المدرعة والمشاة"، وأشار إلى أنه "يتمّ التحقيق فيها لاستخلاص الدروس للمستقبل".
وأضافت أنّ "أحد هذه الدروس هو أنّ كل قوة تدخل المبنى يجب أن تشير إلى موقعها الدقيق، ويجب على الدبابات أن تأخذ المزيد من الحذر عند إطلاق النار على المبنى".
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: سقوط قتلى في الجيش الإسرائيلي بنيران زملائهم خلال اشتباك مشترك بقطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.