الجيش الإسرائيلي زعم قصف أهداف لحزب الله في الأراضي اللبنانية

زعم الجيش الإسرائيلي، أنّه استهدف 3 مجموعات في الأراضي اللبنانيّة مختصّة بإطلاق الصواريخ المضادة للدروع، كما زعم قصف أهداف لحزب الله، بما فيها بنية عسكرية.

ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على طالت مناطق في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.