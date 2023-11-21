شخصيات سياسية ودينية هنأت بمناسبة الاستقلال

وجه البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك كلمة لمناسبة عيد الاستقلال اشار فيها الى انه "أتى عيد الاستقلال هذا العام حزينًا وبفراغ لا نزال نعيشه في وطن جريح مزقته اللامسؤولية واللامبالاة فلذا نسأل الله أن يمن علينا برئيس للبلاد وحكومةٌ، وإصلاحات، وقضاء مانعة الفراغ وحكومة تعمل على انتشال الشعب الغارق، الذي يتخبط بين أمواج الجشع وانعدام المسؤولية. إننا نطلب من أولادنا الأمناء الصلاة لأجل أمن وأمان وسلام الوطن، لكي تبقى أرزة لبنان زاهية على علم لبنان".

بدوره، ذكر رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، أنّ "في ذكرى عيد الاستقلال نستذكر فيها ما حققه رجالات لبنان من نضال في زمن الانعتاق والتحرر من قبضة المستعمر للانطلاق في رحاب مسيرة ديمومة ونجاح الكيان اللبناني من خلال بناء دولة العدل والقانون والمؤسسات والعزة والكرامة والسيادة".

ولفت إلى أنّ "سنوات طويلة مليئة بالاخفاقات والكبوات اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم من تشرذم وتعثر وتفكك يؤدي الى الانهيار والاندثار في مستقبل مجهول للبنانيين بالنسبة لمصير وطنهم. هذا ما يدعو قيادات اليوم من شخصيات واحزاب سياسية الى مضاعفة الوعي والجهد في سبيل توحيد الكلمة ورص الصفوف في محاولة لايقاف الانهيار والحد من الاذى والضرر بما يحمي لبنان واللبنانيين من سوء الاقدار والمحن".

وأوضح أنّه "يبقى الرهان وفي خضم ما نمر به اليوم من مواجهة مصيرية مع عدو اسرائيلي شرس وعنصري لا يرحم في حربه التدميرية والتوسعية، ان يدرك كل مواطن لبناني مخلص لوطنه انه في وحدة الصف والتعالي فوق التباينات والخلافات الداخلية البغيضة ، خلاص لنا جميعا وامانة في اعناقنا لمستقبل واعد للاجيال القادمة من شباب لبنان".

وأعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن "الاستقلال ليس ذكرى سنوية فقط، بل هو حالة وطنية معاشة يومياً في النفوس والممارسة، تبعث في اللبنانيين الشعور بالفخر والاعتزاز والكرامة."