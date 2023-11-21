تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ80

بدأ وزراء ونواب في وضع أكاليل من الزهر على أضرحة رجالات الاستقلال لمناسبة الذكرى الـ80 للاستقلال، وذلك وفقًا للجدول الذي نشرته المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية.

وفي هذا السياق، وضع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم اكليلا من الزهر على ضريح أحد رجالات الاستقلال عدنان الحكيم في الباشورة.

وأكّد أنّ "في ظل الظروف والتحديات التي يمر بها وطننا والامة العربية، وخاصة ما يعانيه الشعب الفلسطيني وأبناء الجنوب، فإننا احوج ما نكون الى القادة الرجال وعلى مستوى المرحلة لمواجهة الارهاب الصهيوني الذي يمارس عدوانية لا سابق لها والذي لا يقيم وزنا للقرارات والمواثيق والاعراف الدولية".

من جانبه، في إطار تكريم رجالات الإستقلال وضع النائب فريد هيكل الخازن بإسم الجمهورية اللبنانية على وقع لحن الخلود عزفته موسيقى الجيش إكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الراحل فؤاد شهاب في بلدة غزير كسروان.

بدوره، وضع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخور إكليلًا على تمثال الرئيس الراحل بشارة الخوري، في رأس النبع.