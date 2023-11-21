العثورعلى صاروخ غير منفجرعند شاطئ بلدة الخرايب

توجهت إلى كفركلا عناصر الدفاع المدني من مركزي القليعة وجديدة مرجعيون لإخماد حريق اندلع في منزل استهدف بغارة معادية منذ قليل. هذا، وعثر أحد المواطنين عند شاطئ بلدة الخرايب على صاروخ غير منفجر وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

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