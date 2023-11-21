استشهاد صحافيَين ومدني في قصف إسرائيلي لمثلث طيرحرفا- الجبين

استشهد 3 مواطنين (صحافيان ومدني) في قصف إسرائيلي لمثلث طيرحرفا- الجبين. وكان قد استهداف الجيش الإسرائيلي نقطة تجمع الصحافيين عند تقاطع طيرحرفا- الجبين بغارتين لطيّارة مسيّرة. وفي وقت سابق من اليوم، استشهدت مواطنة تبلغ من العمر 80 سنة في كفركلا، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

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