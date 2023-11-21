آخر تطورات سد النهضة ..عباس شراقي: انخفضت كمية المياه وسوف تتوقف اليوم أو غداً

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خبير المياه المصري دكتور عباس شراقي عن آخر تطورات سد النهضة الأثيوبي مؤكداً بدء دراسات في عام 1964 .

حيث كتب يقول :

جرت دراسات سد النهضة الأولى بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكى عام 1964، وتم وضع حجر الأساس 2 ابريل 2011، وكان مقررا افتتاح المرحلة الأولى بتشغيل توربينين فى نهاية 2014، والانتهاء من السد بأكمله فى 2017، إلا أن أول توربينين تم تشغيلهما فى فبراير وأغسطس 2022 بتأخير 8 سنوات، وهما يعملان بصورة متقطعة، وحاليا متوقفين منذ منتصف سبتمبر الماضى.

انتهى التخزين الرابع فى 9 سبتمبر 2023 عند منسوب 625 م بتخزين 24 مليار م3، بإجمالى تخزين 41 مليار م3، وعبور المياه أعلى الممر الأوسط.

تم تعلية جانبى السد إلى منسوب 635-640 م ومتبقى اقل من 10 م للوصول إلى المستوى النهائى 645 م وسعة تخزينية مقدارها 74 مليار م3، وفى حالة ترك ممر أوسط (مفيض مفتوح بدون بوابات) عند منسوب 640 م فإن التخزين النهائى سوف يكون عند نفس المستوى بحد أقصى 64 مليار م3.

سوف تتوقف اليوم أو غدا

بدأت أعمال الاستعدادات للتخزين الخامس والأخير نهاية أكتوبر الماضى بفتح بوابة التصريف الشرقية لتصريف المياه التى تتدفق أعلى الممر الأوسط بعد توقف التوربينين منتصف سبتمبر الماضى، إلا أن المياه مازالت مستمرة أعلى الممر مما أدى إلى فتح بوابة التصريف الثانية لسرعة تجفيف الممر الأوسط، ويبلغ إجمالى التصريف اليومى حاليا حوالى 70 مليون م3، وبالفعل انخفضت كمية المياه أعلى الممر وسوف تتوقف اليوم أو غدا.

فى ظل تعثر المفاوضات فإنه من المتوقع أن يتم الانهاء من رفع الممر الأوسط وجانبى السد إلى المستوى الأخير خلال عدة اشهر، وقد يصل التخزين الخامس إلى 23 مليار م3 دفعة واحدة وأخيرة، كما حدث هذا العام بتخزين 24 مليار م3.

فى حالة تشغيل التوربينين أو أى توربين آخر من الإحدى عشر توربينا الجارى تركيب بعضهم فإن مياه التشغيل سوف تصل إلى السودان ثم مصر.