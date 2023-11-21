الخليل بعد وضعه اكليل الزهر على ضريح عسيران: نأمل ان تتمكن الحكومة من خلق نوع من الثبات والاستقرار الاقتصادي

اكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بعد وضعه اكليلا من الزهر على ضريح آخر رجالات الاستقلال الراحل عادل عسيران في جبانة البوابة الفوقا في صيدا ، لمناسبة الذكرى ال80 للاستقلال " أن المآسي التي تحصل في غزة تدمي القلب لاسيما مشاهد الاطفال، ونحن بانتظار النقاشات الدولية التي ستحصل خلال الاسبوعين المقبلين، والمتعلقة بتبادل الأسرى الأمر الذي من شأنه تحسين الأوضاع".

أضاف " نحن نفتخر بأن هذه الذكرى باتت عيدا يهنئ اللبنانيون بعضهم بعضا مع حلولها في كل عام ، أملا أن "يستطيع المسؤولون السياسيون والاقتصاديون القيام بمسؤولياتهم ويقفوا أمام هذا التاريخ عبر تحسين الوضع ، مشيراً إلى أنه " منذ سبعة أشهر كما كلنا يذكر كان هناك ثبات اقتصادي على سعر صرف العملة ، متمنيا أن" نكمل على هذا المنوال ،وأن نسمع بعضنا البعض في نقاشنا الاقتصادي داخل البرلمان لا أن نتجادل في ما بيننا، وهذا لا يحصل إلا بشكل تدريجي ليكتمل اداؤنا "، وامل الخليل " أن تتمكن الحكومة من خلق نوع من الثبات والاستقرار الاقتصادي لكي يتمكن البلد من تحقيق نسب متزايدة في نمو الإنتاج من وقت لآخر كما حصل خلال الأشهر السبعة المنصرمة ."

وردا على من ينادوا في الداخل اللبناني بالتزام تطبيق قرار 1701 قال الخليل " النقاش السياسي في هذا الموضوع مهم وهو لم يتوقف ، أملاً أن يتحقق كل الخير للبنان وخاصة لجيل الشباب ."

واختتم الحفل، بوضع الخليل الاكليل على الضريح، على وقع عزف لحن الخلود والنشيد الوطني اللبناني ، ثم تقدم من خلفهم الحضور وتمت تلاوة سورة الفاتحة