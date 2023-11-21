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رحمة بحث مع عون في الجرائم الإسرائيلية في جنوب لبنان وغزة والضفة

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زار النائب السابق إميل رحمه الرئيس السابق ميشال عون في منزله بالرابيه، وقد دار الحديث حول التطورات الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية في حق المدنيين في غزة، الضفة وجنوب لبنان، وكيفية التصدّي على كل المستويات لهذه التطورات وتداعياتها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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