زار النائب السابق إميل رحمه الرئيس السابق ميشال عون في منزله بالرابيه، وقد دار الحديث حول التطورات الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية في حق المدنيين في غزة، الضفة وجنوب لبنان، وكيفية التصدّي على كل المستويات لهذه التطورات وتداعياتها.

كانت هذه تفاصيل خبر رحمة بحث مع عون في الجرائم الإسرائيلية في جنوب لبنان وغزة والضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.