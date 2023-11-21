بو عبود في وقفة وطنية نظمها المعهد الفني الانطوني في الدكوانة: الوطن اغلى مافي الوجود

نظم المعهد الفني الانطوني وقفة وطنية بمناسبة عيد الاستقلال، خلال brunch صباحي أقيم في حرم المعهد في الدكوانة.

‎بدوره، أشار مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانه الاب شربل بو عبود إلى أنّه "لا نستطيع أن ندع عيد الاستقلال اللبناني يمر بدون وقفة وطنية نستذكر فيها كبارًا من رجال الدولة الذين صنعوا الاستقلال بمواقفهم وثباتهم، ولا يغيب عن بالنا من ضحى في سبيل هذا الوطن ومن روت دماؤهم ترابه".

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ولفت إلى أنّ "‎الوطن هو الكيان الذي ينتمي إليه الشخص ويعتبره أساسَ بدايته ونهايته، وهو الحضن الذي يضم أبناءه ويحتويهم، فهو أغلى ما في الوجود، ولولا وجوده لا يكون للإنسان قيمة، وهو المكان الذي تظلّ الروح تحن إليه مهما ابتعدت عنه، ويظل الفؤاد يهوي إليه دائمًا مهما أحسّ فيه الشخص بالحزن والألم، ويجب علينا أن نحافظ عليه حفظ الحدقة والدفاع عنه من الأشرار والمتسللين، فهذا واجب علينا جميعًا، ويجب أن نربّي أولادنا على حب وطنهم وتفانيهم في خدمته والحفاظ على ثرواته".

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