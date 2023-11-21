نجدد تفويضنا للرئيس السيسي .. الأغلبية البرلمانية : نواب الشعب يرفضوا تهيجر الفلسطينيين

الشارقة - اميمة ياسر - قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس الأغلبية البرلمانية، إن طلب الإحاطة المقدم منه لرئيس مجلس الوزراء بشأن المجازر التي يرتكبها العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وعدم وضوح السياسات إزاء مسألة التهجير القسري.

وأضاف القصبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، والتي يشارك فيها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، للرد على طلبات الإحاطة بلشان تهجير الفلسطينين قسريا: "دولة الرئيس منذ اللحظة الأولى لبدء هجوم الدولة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدًا توجه القيادة السياسية مطالبًا بعدم تفريغ القضية الفلسيطنية من مضمونها".

وتابع القصبي: "تفضل رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لنواب الشعب هنا في هذه القاعة تلك الجلسة التي رفعنا فيها علم مصر مع علم الدولة الفلسطينية واكتست النائبات الثياب الأسود حزنًا من الموقف الدولي الذي يكيل بمكيالين وألمًا على الأطفال والشهداء".

وأكمل: "تلك الجلسة التاريخية أجمع فيها جميع نواب الشعب على تفويض الرئيس باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن القومي ثم كما تعلمون الشعب المصري يتابع تلك القضية من خلال شاشات التليفوزيون لحظة بلحظة ونشاهد تصعيدًا ومجازر ترتكب صد الشعل الفلسطيني من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل والتعدي على المستشفيات والنزوح من الشمال إلى الجنوب مشهد مؤلم والعالم كله يرى هذا المشهد".

وقال: "لدينا ولدى الشعب قلق بشأن هذا الأمر ومن حق الشعب المصري أن يعلم بوضوح موقف الدولة المصرية ورؤيتها تجاه تلك المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من حق الشعب الكمصري أن يستمع لرأي الحكومة إزاء الإعلام الإسرائيلي والدولي وما يثيره من شائعات ومغالطات، نحن نتابع نزوح الشعب الفلسطيني من الشمال للجنوب وتكدس الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني أمام المعبر المصري".

وأكد مساندة الشعب المصري بالكامل للشعب الفلسطيني القوي الأبي.

وصفق النواب وقوفًا تحية للشعب الفلسطيني فاستطرد القصبي ونواب الشعب المصري بالكامل يرفض مسألة التهجير ونزوح الشعب الفلسطيني.

وقال "رفض كامل من نواب الشعب ولا يتخيل أحد في العالم أن شعب مصر أو نواب شعب مصر يقبل بهذا الأمر وإذا كنا في جلسة سابقة فوضنا رئيس الدولة فنحن نجدد تفويضنا لاتخاذ كل التدابير للحفاز على الأمن القومي المصري".