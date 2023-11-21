زلزالٌ بقوة 5.5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزالٌ بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، المقاطعة الشمالية في بابوا غينيا الجديدة، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت أن مركز الزلزال وقع على بعد 100 كيلومتر، من مدينة بوبونديتا الواقعة في المقاطعة على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

يذكر أن زلزال سابق بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة نيو بريتين الشرقية، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة، دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة تسمى الحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين.