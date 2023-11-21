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وزير الإعلام اللبناني: إسرائيل تضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط

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ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري إن إسرائيل تضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط، معتبرا أن ممارساتها تفتح الأبواب لما وصفه بـ"شريعة الغاب".

 

وأضاف مكاري في تعليق له على استهداف إسرائيل الطواقم الإعلامية في جنوب لبنان - أن العدوان الإسرائيلي يرى في كل ما هو أمامها فريسة، ولا يميز بين بشر وحجر، موجها التعازي لضحايا العدوان الإسرائيلي اليوم.

واستشهد في وقت سابق اليوم صحفيان ومواطن لبناني في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة لمكان تواجدهم في منطقة "طيرحرفا" بالقطاع الغربي في الجنوب اللبناني.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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