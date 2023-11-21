السعودية: استمرار إسرائيل بخرق القانون الدولي يضعف شرعيته ويغذي العنف والتطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إن "رسالتنا اليوم واضحة وهي أنه يجب وقف الحرب في غزة فورا وإطلاق عملية سلام جادة"

وتابع وزير الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، أن استمرار إسرائيل بانتهاك القانون الدولي يضعف شرعية هذا القانون ويغذي العنف والتطرف.

ولفت بن فرحان إلى أنه من المهم عند التفكير في اليوم الذي يلي هذه الحرب ألا يقتصر الحل على غزة فقط.

وأوضح أنه لا توجد طروحات مقبولة خارج سياق الدفع بحل شامل على أساس حل الدولتين، مشددًا أنه "يجب أن تكون أولويتنا حماية المدنيين ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية عبر وقف فوري للقتال".