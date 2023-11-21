استدرجته سيدة.. ضبط المتورطين في احتجاز صاحب محل هواتف في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مرتكبي واقعة احتجاز مالك محل هواتف، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بالقاهرة.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من (مالك محل هواتف - كائن بدائرة القسم)، بقيام (سيدة وشخصين) باستدراجه لشقة كائنة بدائرة القسم، وإجباره على توقيع 2 دفتر إيصالات أمانة على بياض كرهاً عنه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، واحتجازه داخل الشقة، ثم توجهوا للمحل خاصته المشار إليه وقاموا بسرقة 14 هاتف محمول.

بالانتقال صحبة المُبلغ للشقة محل ارتكاب الواقعة، أمكن ضبط المشكو في حقهم (عامل وزوجته "ربة منزل" – شقيق الأول – مقيمون بدائرة القسم).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات سابقة بينهم، كما تم بإرشادهم ضبط الإيصالات المُشار إليها بتوقيع المجني عليه، والهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهم، وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.