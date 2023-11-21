براءة محام من التزوير لإنقاذ موكله من عقوبة الإعدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عبد الحميد عبد المنعم، ببراءة محام من تهمة تزوير محررات رسمية مع أمين السر بإحدى الدوائر الجنائية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق بمعاقبة "ع. ع" أمين سر إحدى الدوائر الجنائية، وغيابيا للمحامي "م. ف" بالسجن المؤبد بتهمة التزوير في محررين رسميين بطريقتي الإضافة والمحو بمحضر جلسات الدائرة 20 جنايات، لتمكين المتهم الثاني من نقض حُكم صادر بالإعدام على موكله.

نسبت النيابة العامة في القضية رقم 2001 لسنة 58 لسنة 2019، للمتهمين "ع. ع"، 38 سنة، أمين سر بمحكمة استئناف القاهرة، و"م. ف"، محامي ، بأنهما ارتكبا تزويرًا في محررين رسميين بطريقتي الإضافة والمحو بأن محا اسم القاضي رئيس الدائرة في الصفحة الرابعة عشر من محضر الجلسة الخاص بالقضية رقم 6265 لسنة 2016 جنايات قسم بولاق أبو العلا، الصادر بشأنها حكم إعدام للمتهم.

ويُمكن الخطأ الإجرائي "محو اسم القاضي رئيس الدئرة" من قبول طعن موكل المتهم الثاني أمام النقض.