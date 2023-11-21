لتقديم التهنئة.. النائب العام يستقبل وزير الطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم إن النائب العام رحب بضيفه الذي قدم التهنئة لتولي مهام منصبه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 24 أغسطس الماضي، القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

ويأتي تعيين المستشار محمد شوقي خلفًا للنائب العام الحالي المستشار حمادة الصاوي الذي تنتهي مدة تعيينه في 19 سبتمبر المقبل.