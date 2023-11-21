اخبار العالم

لتقديم التهنئة.. النائب العام يستقبل وزير الطيران المدني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم إن النائب العام رحب بضيفه الذي قدم التهنئة لتولي مهام منصبه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 24 أغسطس الماضي، القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

ويأتي تعيين المستشار محمد شوقي خلفًا للنائب العام الحالي المستشار حمادة الصاوي الذي تنتهي مدة تعيينه في 19 سبتمبر المقبل.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا