إحباط ترويج 2800 لتر سولار في السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق وعامل "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) حال استقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز، مُحمل عليها (10 براميل سولار بإجمالي 1600 لتر تقريباً "بدون أوراق أو فواتير").

كما تم ضبط (سائق وعامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا) حال استقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز، مُحمل عليها (6 براميل سولار بإجمالي 1200 لتر تقريباً "بدون أوراق أو فواتير").

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.