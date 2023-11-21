ارتكبوا 28 جريمة.. سقوط عصابتين لسرقة دراجات نارية وأسلاك كهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين "أحدهم عميل سئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقات بدائرة (قسم ثان طنطا- مركز شرطة السنطة) وأرشدوا عن المسروقات (8 دراجات نارية).

ونجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن سوهاج في ضبط تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين " لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة " قسم شرطة أول سوهاج - مركز شرطة أخميم" ) تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك وبحوزة أحدهم (كمية من مخدر الهيروين "بقصد التعاطي").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 20 واقعة سرقة بدوائر أقسام (أول وثان سوهاج، ثان العاشر بالشرقية، قنا) ومراكز شرطة (أخميم، سوهاج، البلينا، المنشأة، جهينة، أشمون بالمنوفية، الرياض بكفرالشيخ ) وأرشدوا عن المسروقات (20 دراجة نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.